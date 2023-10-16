В Новосибирске создали виртуальный тур по пещере Окладникова

Новосибирский институт археологии и этнографии СО РАН опубликовал виртуальный тур в пещеру Окладникова. Она является самой восточной из известных мест обитания неандертальцев.

В Новосибирске ученые института археологии и этнографии СО РАН создали виртуальный тур по пещере Окладникова, чтобы туристам было легче путешествовать.

Указанная пещера была названа в честь известного археолога, академика Алексея Окладников. Она также известна как пещера Сибирячиха. Обычному туристу добраться до нее довольно сложно, поэтому виртуальный тур, как говорят его создатели, может стать альтернативой настоящему путешествию.

Новосибирский институт археологии и этнографии СО РАН выпустил несколько 3D-туров по археологическим памятникам. До конца октября планируется выпуск виртуального тура в Денисову пещеру, где был обнаружен подвид древнего человека.

Ранее Сиб.фм сообщал о то, что ученые опровергли столетнюю теорию о происхождении Стоунхенджа. Они ищут новые источники происхождения алтарного камня.