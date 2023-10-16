В Новосибирске ученые создали сенсоры из «дышащих» кристаллов

Такие кристаллы можно будет использовать для создания нового типа температурных сенсоров, применяемых в космической промышленности.

Ученые из Новосибирского государственного университета (НГУ) создали химические кристаллические соединений на основе «дышащих» кристаллов. Они способны изменять свой объем и цвет в зависимости от изменений температуры. Об этом пишет ТАСС.

«Дышащие» кристаллы впервые получили в начале 21 века в Международном томографическом центре (МТЦ) СО РАН в Новосибирском Академгородке. Основное уникальное свойство этих кристаллов заключается в их способности менять свой объем в ответ на изменение температуры, давления или облучения светом, а затем восстанавливать свою структуру.

Кристаллы могут изменять свой объем в широком температурном диапазоне, от -100 до 77 градусов.

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