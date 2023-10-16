В новосибирский госпиталь доставят три тысячи сухого армейского душа

Его изготовили волонтеры группы «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского города Тогучина.

В госпиталь Новосибирска доставят партию из трех тысяч сухих армейских душей, изготовленных волонтерской группой «Тепло солдатам» при храме во имя Преподобного Серафима Саровского города Тогучина. Об этом сообщает «Тогучинская газета».

Сухой армейский душ, разработанный косметологами-волонтерами из Севастополя, предназначен для мытья тела с минимальным использованием воды, всего 30 миллилитров. Для его производства используется синтепон, очищающий состав в виде гель-пены и хлопчатобумажная ткань. Эту партию изготовила семья Кастрюк, Вера Урнева и Ирина Молчанова. Популярность данного душа растет, и каждый месяц отправляется не менее четырех тысяч штук.

Стоит отметить, что инициативная группа из сел Чемское и Коурак также занимается производством подобных душей. В ближайшее время к изготовлению присоединятся жители поселка Мирный и Кудельно-Ключевского сельсовета.

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