В Новосибирской области мужчина угнал трактор за 300 тысяч

В поселке Новосибирска был украден и сдан на металлолом трактор в размере 300 тысяч рублей.

Житель Новосибирской области угнал трактор за 300 тысяч и сдал его на металлолом. Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, 5 октября в полицию поступило заявление от 35-летнего жителя поселка Маслянино о хищении трактора «МТЗ-80». Мужчина сообщил, что дал трактор на временное пользование своему знакомому, но тот его не вернул. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

В ходе оперативного розыска полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Маслянинского района, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу.

Выяснилось, что подозреваемый сдал чужой трактор в пункт приема металлолома, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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