В Сети появилась страшилка про отравленные маски

По легенде, их якобы дают примерить пенсионерам, которые из-за этого падают в обморок.

В Сети распространяется информация о якобы отравленных масках, которые пенсионерам предлагают примерить пенсионерам. Эти слухи активно распространяются в чатах мессенджеров, где часто общаются пожилые люди. Также в чатах пишут, что такие «объявления» висят на зданиях МФЦ.

Однако эта информация абсолютно ложная. Никаких случаев отравления масками не было зафиксировано, и текст, размещенный на картинках, представляет собой вымышленное произведение неизвестного автора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Банке России показали новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.