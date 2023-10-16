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общество

В Сети появилась страшилка про отравленные маски

Фото: Pexels.com

По легенде, их якобы дают примерить пенсионерам, которые из-за этого падают в обморок.

В Сети распространяется информация о якобы отравленных масках, которые пенсионерам предлагают примерить пенсионерам. Эти слухи активно распространяются в чатах мессенджеров, где часто общаются пожилые люди. Также в чатах пишут, что такие «объявления» висят на зданиях МФЦ.

Однако эта информация абсолютно ложная. Никаких случаев отравления масками не было зафиксировано, и текст, размещенный на картинках, представляет собой вымышленное произведение неизвестного автора.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Банке России показали новый дизайн банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей.

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Игорь Кириченко
Журналист

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