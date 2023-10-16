В Томске органы опеки угрожают сестре избитой мачехой девочки

Органы опеки и родная бабушка начала присылать угрозы девушке, которая рассказала СМИ об издевательствах над сестрой в Томске.

В Томске органы опеки и родная бабушка требуют молчания от девушке, которая рассказала журналистам об издевательствах над сестрой. Об этом сообщили в «КП-Томск».

Напомним, что мачеха многодетной семьи несколько месяцев избивала 6-летнюю девочку. Кроме того, она ковыряла горло ребёнку деревянной ложкой, чтобы научить её дыханию животом. По её мнению, так она изгоняла из малышки злых демонов. В результате девочка пережила клиническую смерть, теперь у неё поражение мозга.

Через некоторое время после интервью сестре пострадавшей начали поступать угрозы в сообщениях. Бабушка и органы опеки пытаются уговорить её не разглашать информацию про сестру.

«Может ты заткнёшься?» — написала бабушка Люда.

Тем временем органы опеки напоминают, что девушка подписала документ о неразглашении: «Боюсь, что ты попадёшь не в очень хорошую ситуацию».