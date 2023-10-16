Врач Никулина предупредила о серьезной опасности лимонной диеты

По словам специалиста, действенная диета строится не на ограничениях, а на замене.

Врач-терапевт, нутрициолог, действующий член и сертифицированный консультант CSNN, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что действенная диета строится не на ограничениях в питании, а на замене некоторых продуктов. По словам специалиста, одна из распространенных диет — лимонная, однако именно она способна нанести серьезный вред пищеварению.

«Если ваш рацион составляет только лимонад, вы можете нанести непоправимый вред здоровью. Многие используют такую диету для экстренного похудения, придерживаясь ее всего один-два дня. Однако и за это время система пищеварения может сильно пострадать, поэтому, прежде чем сесть на такую «кислую диету», посоветуйтесь с врачом», — посоветовала терапевт.

Никулина подчеркнула, что правильная диета будет бороться не только с лишними килограммами, но и наладит метаболизм и в целом — улучшить ваше самочувствие и настроение от заметных результатов.

«И, безусловно, на пути к вашему идеальному весу откажитесь от опасных и непредсказуемых методов, которые подразумевают употребление «чудо-таблеток» для быстрого похудения. Волшебных пилюль не существует, а организм от таких «методик» может серьезно пострадать», — добавила она.

Напомним, диетолог Кабанов назвал продукты, которые убивают поджелудочную железу.