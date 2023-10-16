Якутская блогерша в прямом эфире выбросила котят с шестого этажа

Блогершу из Республики Саха (Якутия) привлекли к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

Девушка из Якутии в прямом эфире призналась, что выкинула котят с шестого этажа из-за аллергии на животных.

В Сети по-прежнему распространяется запись прямого эфира, на котором девушка лично признается в содеянном.

Как сообщили в региональном МВД, полиция уже установила личность девушки и опросила ее.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за жестокое обращение с животными по статье 245 Уголовного кодекса РФ.

Как ранее писал Сиб.фм, жительницу Новосибирска суд отправил в психбольницу за жестокое обращение с животными.





