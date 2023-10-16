Жители Новосибирска не хотят переезжать в центр с окраин города

Жители Новосибирска рассказали, почему не хотят переезжать с окраин города.

Жители Новосибирска отказываются от в центр города с окраин. Жители поделились, что на их районах есть всё для комфортной жизни. Например, жительница микрорайона Родники рассказала, что ей нравится близкое расположение поликлиники, магазинов и торговых центров. Кроме того, здесь много новых школ и детских садов, бассейн и ледовая арена. По её словам, здесь можно жить, не выезжая в центр города. Она также отметила, что на Родниках тихо и спокойно, в отличие от грязного центра Новосибирска.

Жительница Акатуйского жилмассива поделилась, что ее семью привлекли новые дома, благоустройство и наличие множества парковочных мест. По мнению Юлии, в отличие от других районов, в Акатуйском нет проблем со школами и детскими садами

Мария живет на Плющихинском с 2016 года. Она также отметила наличие парковочных мест и просторных дворов, чего нет в центре города. Однако минусом для Марии является долгая дорога из Плющихинского в центральную часть города. Кроме того, в этом микрорайоне проживает большая диаспора мигрантов. Об этом пишет НГС.



Как ранее писал Сиб.фм, четыре 9-этажных дома построят в Новосибирске на берегу Камышенки.