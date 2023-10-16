Жители Новосибирска требуют отменить концерт Дианы Арбениной

Гастрольный тур группы «Ночные снайперы» в честь 30-летия коллектива требуют отменить.

Жители Новосибирска обратились к властям города с требованиями отменить выступления певицы Дианы Арбениной и ее группы. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

В Новосибирской области жители направили письмо местным депутатам и Министерству культуры, напоминая про высказывания певицы против спецоперации и ее песню «Не молчи».

Концерт Арбениной запланирован на 22 октября в Новосибирске. Билеты на мероприятия доступны по ценам от 2 тысяч до 8 тысяч рублей.