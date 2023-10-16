Жительница Новосибирска пожаловалась на жуков сеноедов в гостевом домике

Жительница Новосибирска пожаловалась на жуков в гостевом домике клубного велнес-поселка.

Жительница Новосибирска пожаловалось на жуков в гостевом домике клубного велнес-поселка. Об этом она написала в своем отзыве на сайте «Фламп».

После приезда на тестовое проживание, она обнаружила жуков сеноедов в домике. Она отметила, что они были даже в постели.

Девушка говорит, что была в «полнейшем шоке». Она рассказала о том, что матрасы и постель кишили насекомыми.

Девушка также отметила, что домик построили из соломита. Жительница домика говорит, что его не подготовили к приему новых гостей после предыдущих посетителей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске местный зоопарк изменил график работы.