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общество

«Жених сопротивляется, порвал свидетельство»: в Новосибирске четвероклассники устроили свадьбу

Фото: freepik

Ученики младших классов одной из Новосибирских школ решили устроить свадьбу и даже подготовили соответствующую атрибутику.

Как сообщила читательница Infopro54, на днях в родительском чате появились интригующие сообщения.

«Уважаемые родители, компания из 6 девочек решила устроить свадьбу для одноклассников. Они заготовили букет, принесли фату, свидетельство о браке», ― написала учительница 4 класса.

Но, по словам педагога, жених к такому был явно не готов и очень бурно отреагировал на спонтанную свадебную церемонию.

«В процессе церемонии жених сопротивляется, порвал свидетельство», ― прокомментировала учительница.

В чате родители отнеслись к ситуации с юмором и с достоинством оценили свадебную подготовку и аксессуары для невесты.

Напомним, что в Новосибирске прошла акция «Запусти сердце. Дети спасают жизнь». Она посвящена Всемирному дню борьбы с внезапной остановкой кровообращения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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