50 взрослых елей украсили Юго-Западный жилмассив Новосибирска

В следующем году Юго-Западному жилмассиву Новосибирска исполнится 50 лет. В честь этого события депутаты горсовета организовали экологическую акцию и высадили вместе с жителями 50 крупных елей.

«Работы предстояло много, поэтому через социальные сети и чаты домов мы обратились ко всем желающим помочь, — рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин (депутатское объединение «Единая Россия»). — Очень радостно, что на призыв принять участие в экологической акции откликнулось очень много жителей. Желающие помочь приходили к нам целыми семьями и сажали елочки вместе с почетными гостями праздника — чемпионами-олимпийцами, победителями и призерами чемпионатов мира и Европы».

Для проведения акции более полусотни елей привезли из Красноярска. Двадцатилетние деревья достигают впечатляющей высоты — до 4 метров. По словам Екатерины Абрамченко, представителя Лесо-озеленительной станции, при транспортировке ни одно растение не пострадало.

«Деревья со сформированным комом, то есть с закрытой корневой системой. Все, что сейчас нужно — обеспечить елям полив, поставить растяжки и присыпать плодородной землей», — рассказывает Екатерина Абрамченко.

Ели посадили вдоль забора школы №129, на этом участке решили разместить большую часть привезенных растений. Также планировалось огородить ими стройплощадку, где планируется возведение нового спортивного объекта. Однако ландшафт не позволил создать еловый забор по периметру, об этом рассказал депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин:

«Здесь проходят две коммуникации, которые не позволяют высадить ели. Грунт на некоторых участках тоже не позволяет. Поэтому нашли места, где деревья будут хорошо смотреться».

На фото: Аникин Андрей Геннадьевич, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»)

Спортивный комплекс будет включать в себя бассейн, каток с искусственным ледовым покрытием, зал для борьбы, тренажерный зал и зал для мини-футбола. Таким образом, спортивные объекты будут доступными и удобными для всех жителей района.

«Параллельно с высадкой деревьев на месте будущего спортивного комплекса мы провели спортивную эстафету среди учеников школ Юго-Западного, — продолжил Андрей Аникин. — Победителем соревнований в напряженной борьбе стала команда Информационно-экономического лицея. Всех призеров мы наградили медалями, а чемпионам достался кубок и мои именные футболки».

Следует отметить, что проведение подобных акций — важный шаг для улучшения городской среды и создания комфортной атмосферы для жителей Юго-Западного жилмассива. На озеленение потратили более миллиона рублей, а на место посадки привезли обогащенную почву. К уходу за деревьями планируют привлечь не только взрослых, но и школьников.

Стройку планируют завершить к 2026 году. Как отмечают эксперты, за это время ели успеют прижиться, стать выше и пышнее. Ранее в Новосибирске прошла подобная акция, о которой сообщал Сиб.фм. В рамках мероприятия посадили 18 саженцев кедровой сосны.