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спорт

Олимпийская чемпионка из Новосибирска София Позднякова вернула девичью фамилию

Фото: социальные сети

Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях София Позднякова вернула себе девичью фамилию спустя год после развода с мужем.

Сибирская двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова состояла в браке с российским фехтовальщиком Константином Лохановым с сентября 2020‑го по сентябрь 2022 года.

«Позднякова, с возвращением. Больше менять не буду, спасибо», — написала спортсменка в социальной сети.

София Позднякова является двукратной олимпийской чемпионкой Игр‑2020 в Токио в личном и командном первенствах и двукратной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что юные спортсмены Новосибирска торжественно открыли сезон в клубе «Успех». В этом году около 300 детей в возрасте 4-5 лет присоединились к спортивной семье.

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Валерия Митрохина
Журналист

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