Двукратная олимпийская чемпионка Позднякова поменяла фамилию — фото паспорта появилось в Сети

Российская спортсменка София Позднякова сменила фамилию на девичью.

Олимпийская чемпионка София Позднякова решила вернуть свою девичью фамилию. Она поделилась фотографией своего паспорта в своем Telegram-канале Sona Live.

На снимке, опубликованном в социальных сетях, 26-летняя спортсменка держит документ в руке и улыбается.

«Вернулась к истокам», — написала София.

София Позднякова — двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы по фехтованию на саблях, а также заслуженным мастер спорта из Новосибирска.

Ранее Позднякова была замужем за фехтовальщиком Константином Лохановым, четырехкратным чемпионом мира. В начале сентября 2022 года стало известно о разводе пары.

Напомним, в Новосибирске выступит Диана Арбенина на «Локомотив-Арене» 22 октября.