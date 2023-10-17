В Новосибирске общественники просили отменить концерт Дианы Арбениной из-за критики армии.

В Новосибирске выступит Диана Арбенина на «Локомотив-Арене» 22 октября, несмотря на заявления общественников, которые просили власти отменить выступление.

Причиной для таких требований стала открытая поддержка певицей ВСУ и критика российской армии. В некоторых городах России концерты группы уже были отменены по разным «техническим» причинам.

В своем телеграмм-канале Диана Арбенина просит прекратить "псевдополитический диванный пинг-понг" и заявляет, что будет выступать в России до тех пор, пока будет желать петь.

На данным момент, концерт в Новосибирске не отменен. Билеты на него, несмотря на высокую цену в 4300-5000 рублей, успешно продолжают продаваться. По данным сервиса "Яндекс.Афиша" на утро 17 октября осталось всего 37 свободных сидячих мест и стоячие места в фан-зоне.



Напомним, жителя Новосибирска обвиняют в диверсии на железнодорожной станции.