Жителя Новосибирска обвиняют в диверсии на железнодорожной станции

Жителя Новосибирска судят за диверсию на железной дороге в Первомайском районе.

В Новосибирске начался суд над жителем города, которого обвиняют в диверсии на железнодорожной станции Сибирская. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

«16 октября 2023 года Новосибирский областной суд начал рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.275.1; ст.30 ч.1, ст. 281 ч.1; ст. 222.1 ч.1; ст. 223.1 ч.1; ст. 281 ч.1 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия,48-летний житель Первомайского района города незаконно изготовил взрывчатые вещества у себя дома. Затем, 14 ноября 2022 года, он предпринял попытку совершить диверсию на железной дороге. Мужчина поджег емкость с зажигательным веществом, которую установил на цистерне с дизельным топливом грузового поезда на станции Сибирская. Он поддерживал связь с заказчиком диверсии из иностранной организации через интернет.

Кроме того, обнаружилось, что мужчина также готовился совершить диверсию на железной дороге 13 декабря 2022 года.

Его задержали сотрудники ФСБ. с 15 ноября он находится под стражей. На судебном заседании он не признал вину.



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