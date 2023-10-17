Экс-супруга знаменитого актёра из Новосибирска Павла Прилучного требует 4,5 млн алиментов в месяц

Агата Муцениеце хочет через суд взыскать алименты с Павла Прилучного на содержание их общих детей.

Агата Муцениеце подала в суд на своего экс-супруга Павла Прилучного для взыскания алиментов на двоих общих несоврешеннолетних детей.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, актриса хочет заставить бывшего супруга перечислять на содержание детей 30% заработка до 2031 года, пока сыну не исполнится 18 лет. Далее, сумма алиментов сократится до 25% заработной платы до совершеннолетия дочери.



«Продюсер Алина Красная сообщала, что Прилучный получает около полумиллиона за один съемочный день. Если суд согласится с размером алиментов, то из этих денег детям Муцениеце придется перечислять 150 тысяч (и это только за день)», — говорится в сообщении канала.



По словам источников, Прилучный ежемесячно отправлял бывшей супруге 100 тысяч рублей. Но как сообщают его друзья, сейчас актер столкнулся с финансовыми трудностями, из-за чего затрудняется отправлять такую сумму Муцениеце.



В свою очередь, Муцениеце на днях высказалась насчет алиментов в своем видео-влоге «Честные будни» на YouTube-канале, где обратилась к разведенным мужчинам, попросив их не экономить на своих детях.



«Если вы платите за школу, то платите за своего ребенка. Когда вы отказываетесь, то делаете плохо не матери, а ребенку», — объяснила актриса.

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