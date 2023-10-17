Певица Диана Арбенина выступит в Новосибирске после громкого скандала о проклятии страны

Артистка выступит в Новосибирске после скандала, связанного с критикой специальной военной операции.

Концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Новосибирске, запланированный на 22 октября, продолжает привлекать внимание поклонников. Несмотря на некоторые протестные заявления, требующие отмены выступления из-за политических взглядов певицы, продажа билетов идет полным ходом. Концерт, приуроченный к 30-летию группы, должен состояться в «Локомотив-Арене».

В других российских городах выступления «Ночных снайперов» уже были отменены по разным причинам, но в Новосибирске пока такой информации нет. В своем телеграмм-канале Диана Арбенина призвала прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг» и заявила, что будет выступать в России до тех пор, пока сохраняет желание петь.

Билеты на концерт Арбениной продолжают успешно продаваться, несмотря на их высокую стоимость (от 4300 до 5000 рублей). По данным сервиса «Яндекс.Афиша» на утро 17 октября, осталось всего 37 свободных сидячих мест и стоячие места в фан-зоне.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска требуют отменить концерт Дианы Арбениной.