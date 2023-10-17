Эксперты сообщили о рекордном спросе на iPhone 15 в первые дни продаж

Например, продажи смартфона в магазинах МТС в 1,5 раза превысили объем реализации предыдущей модели за аналогичный период в 2022 году.

Продавцы электроники рассказали в беседе с «Известиями», что в первые недели продаж новой модели iPhone. Так, в магазинах МТС продажи iPhone 15 стартовали в конце сентября и в 1,5 раза превысили объем реализации iPhone 14 за аналогичный период в 2022 году.

В свою очередь гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что большинство опасений, связанные с новой моделью, не оправдались. А руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает, что визуально iPhone 15 довольно сильно отличается от предыдущих моделей — а раз так, то это хорошее имиджевое приобретение.

Напомним, российские министерства заблокировали доступ с айфонов к своим служебным ресурсам.