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политика общество

Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета ядерных испытаний

Фото: сайт Госдумы РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится в сообщении.

Ранее 17 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия ожидала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки в течение 23 лет. Однако этого так и не произошло.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.

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Игорь Кириченко
Журналист

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