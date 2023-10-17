Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета ядерных испытаний

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Депутаты Госдумы в первом чтении единогласно приняли закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале нижней палаты парламента.

«Принять законопроект в первом чтении; представить поправки к законопроекту», — говорится в сообщении.

Ранее 17 октября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия ожидала ратификации Договора Соединенными Штатами Америки в течение 23 лет. Однако этого так и не произошло.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной.