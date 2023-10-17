Класс под открытым небом с памятником Бердышеву появился в Новосибирске

В центре образования № 165 имени В. А. Бердышева открыли мемориальный комплекс «Класс под открытым небом «Памятник Герою В. А. Бердышеву».

Василий Бердышев получил звание Героя Советского Союза за свой героический вклад во время военной операции по форсированию реки Днепр в октябре 1943 года. Мемориальный комплекс открыли в честь 80-й годовщины его подвига.

В теплое время года здесь будут проводить уроки истории, мужества, а также патриотические классные часы и торжественные собрания. Первое мероприятие на месте этого комплекса запланировано на следующий год. Его запланировали ко Дню Победы.

Идея создания памятника Василию Бердышеву возникла у жителей планового поселка микрорайона ОбьГЭС в Советском районе. С инициативой обратилась Галина Трибунская, которая возглавила ветеранскую организацию при ТОСе № 5 «Содружество». Идею поддержали. В 2017 году начали работу над проектом.

Макет мемориального комплекса создали учащиеся инженерного класса совместно с учителем изобразительного искусства Марией Максимовой.

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