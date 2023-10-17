Стало известно, когда начнутся осенние каникулы в школах Новосибирска

Департамент образования сообщил даты осенних каникул.

Департамент образования города Новосибирска объявил даты осенних каникул на 2023 год. Об этом пишет Atas.info.

По рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации, ученики начнут отдыхать с 30 октября по 5 ноября 2023 года.

Напомним, что окончательные сроки каникул устанавливаются каждой школой в соответствии с региональными особенностями. Детали и утвержденные даты можно найти на официальных веб-сайтах школ или на информационных стендах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирские «Вольт» и «Дуболом» отправятся на международную «Битву роботов».