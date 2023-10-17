Новосибирские «Вольт» и «Дуболом» отправятся на международную «Битву роботов»

Для главного инженерного состязания года новосибирские изобретатели сконструировали двух роботов.

Команда новосибирских инженеров показала двух роботов для главного инженерного состязания года. Первый — «Дуболом» — двухколесный тяжелый робот с полным приводом и 10 кВт мощности электромоторов. Его горизонтальный боевой спиннер делает 2 тысячи оборотов в минуту.

Второй робот — «Вольт». Он оснащен несимметричным ротором, предназначенным для более мощных ударов. Робот также имеет подвижную переднюю броню, что позволяет ему атаковать противников даже в перевернутом состоянии.

Оба робота весят более центнера и способны развивать скорость до 20 км/ч.

Международный чемпиона начнется 21 октября.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске учёные разработали беспилотную систему энергоснабжения.