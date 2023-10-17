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общество наука

В Новосибирске учёные разработали беспилотную систему энергоснабжения

Фото: НГТУ в ВК

Беспилотную систему энергоснабжения разработали учёные из Новосибирска.

В Новосибирске специалисты НГТУ создали беспилотную систему энергоснабжения на базе электростанции малой мощности. Разработка поможет обеспечивать электричеством удалённые районы более эффективно. Об этом сообщили в ТАСС.

Единая энергосистема работает в большей части регионов страны. Однако в последние годы внимание привлекли и альтернативные источники малой мощности.

Станция способна работать в условиях переменной нагрузки. Тем не менее, она не всегда может обеспечить надёжность и качество снабжения. Учёные из Новосибирска разработали технологию с интеллектуальным управлением для безопасного подключения локальной электростанции. На проект уже получили патент.

Как отмечают специалисты, разработка открывает двери для масштабного применения распределенной малой генерации в качестве современного дополнения существующей системы.

Напомним, что новосибирский разработчик объяснил причину задержки поставки дронов в зону СВО — их цена выросла от 250 тысяч рублей до миллиона.

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Диана Джафарова
журналист

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