В Новосибирске разработчик объяснил задержку поставки дронов на СВО

Новосибирский разработчик объяснил причину задержки поставки дронов в зону СВО – их цена выросла от 250 тысяч рублей до миллиона.

Андрей Братеньков, глава «КБ Спектр-Инжиниринг», дал комментарий РБК Новосибирск, в котором разъяснил задержку поставки беспилотников в зону специальной военной операции.

Военный корреспондент телеканала RT Андрей Филатов рассказывал о том, что организовал сбор для поставки дронов и заплатил 250 тысяч рублей, но по итогу так и не получил их.

«Мы разработали комплекс, но его стоимость от расчетной первоначальной увеличилась в несколько раз. Нам пришлось сделать ретранслятор, переделывать приемники и передатчики и так далее — в итоге цена выросла до 997 тысяч рублей», — рассказал Андрей Братеньков.

По его словам, стороны пришли к пониманию и компания вернет военкору уплаченные им деньги, но на этом их взаимоотношения закончатся.

Также Андрей Братеньков дополнил, что разработанный комплекс все же будет поставлен бойцам в зону СВО.

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