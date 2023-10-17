В Новосибирске психиатр сообщила об увеличении расстройств из-за СВО

Количество психических расстройств в Новосибирске увеличилось после начала СВО.

Число страдающих психическими расстройствами новосибирцев возросло после начала проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном Минздраве со ссылкой на врача-психиатра Викторию Сапрыкину.

«На данный момент проблема посттравматических стрессовых расстройств актуальна и число пациентов с ПТСР увеличивается в связи с СВО», — отметила Сапрыкина.

По словам специалистов, ПТСР может появиться у участников, жертв и свидетелей той или иной трагедии — у половины людей, испытавших глубокий стресс. Симптомы проявляются по-разному: одни пациенты чувствуют это сразу, а другим потребуется несколько месяцев. Специалисты ставят диагноз только спустя полгода после психотравмы.

Как отмечают в Минздраве, при комплексном лечении ПТСР у человека есть большой шанс на выздоровление.

«Статистика говорит, что около 30% от числа пациентов с ПТСР выздоравливают, у 40% остаются только легкие симптомы», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирской области увеличилось количество пациентов с депрессией.