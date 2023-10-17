Комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил штрафы для владельцев собак и кошек

Сегодня, 17 октября, на заседании комитета был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», внесенный депутатами Денисом Субботиным и Романом Яковлевым.

Денис Субботин в своем докладе напомнил, что федеральные власти дали возможность регионам устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных.

«У нас есть очень болезненный вопрос бесхозных животных, которые не имеют владельцев, – отметил Денис Субботин. – Но по всем данным на сегодняшний день огромная, если не львиная, доля нападений на детей, нападений на людей происходит со стороны не бесхозных, а именно животных, имеющих владельцев. И второе – не секрет, что есть граждане, которые тысячи собак и двести кошек содержат в жилых помещениях, подкармливают голубей миллионами, что вызывает недовольство других жителей», — сказал он.

Свои вопросы авторам законопроекта задал заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Виталий Новосёлов:

«Будут ли штрафоваться люди, которые выгуливают собак, особенно бойцовских пород, без намордника? И будут ли наказываться юридические лица?»

Депутат подчеркнул, что на многих стройплощадках живут собаки. Денис Субботин ответил, что доказать, что собаки, живущие на стройплощадке, принадлежат конкретному лицу, физическому или юридическому, нереально. А вот выгул опасных пород собак без намордников – это уже юрисдикция федерального законодательства, отметил парламентарий.

Председатель комитета Игорь Умербаев добавил, что заданные вопросы актуальны, и в промежутке между первым и вторым чтениями законопроекта можно рассмотреть ответственность юридических лиц.

Законопроектом предлагается ввести: штрафы от 500 до тысячи рублей – для владельцев собак, если перед входом на земельный участок владельцев нет надписи, предупреждающей о животном; штрафы от одной до трех тысяч рублей – если владелец собаки не принял мер против того, что собака самостоятельно покидает его двор; если потенциально опасных крупных и средних собак выгуливают лица в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; если потенциально опасных крупных и средних собак выгуливают лица младше 14 лет либо лица, не способные в силу своего возраста или физического развития контролировать действия своих питомцев, а также лица, признанные недееспособными.

В случае повторных нарушений на граждан может быть наложен административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом предлагается ввести штрафы от одной до трех тысяч рублей: в случае превышения допустимого количества домашних животных в местах их содержания; а также в случае содержания домашних животных их владельцами в помещениях общего пользования многоквартирного дома, общежития, не являющихся частью квартиры (комнаты в общежитии), в помещениях общего пользования квартир, занятых несколькими семьями, на балконах, лоджиях и в иных нежилых помещениях, в том числе в подъездах, подвалах, чердаках, крышах, а также на придомовых территориях многоквартирных домов, общежитий, на территориях общего пользования (площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, бульвары, пляжи и другие объекты).

Нормативы допустимого количества домашних животных предусмотрены в постановлении Правительства Новосибирской области от 28 марта 2023 года № 131-п «Об установлении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу на территории Новосибирской области». Там сказано, что в жилых частных домах, квартирах и комнатах общежитий на каждые 12 квадратных метров площади помещения можно держать не более одной крупной или средней собаки, или не более двух мелких собак, или не более трех кошек. На своем земельном участке жители могут держать не более одной крупной или средней собаки, или трех мелких собак – на каждые 50 квадратных метров земельного участка.

Как будет действовать система штрафов на практике, объяснил заместитель председателя комитета Евгений Смышляев:

«Человек имеет право обратиться в органы местного самоуправления либо в органы полиции, к представителям власти с заявлением, жалуясь на выгул собаки в неположенных местах, либо на то, что владелец находится в состоянии алкогольного опьянения или отсутствует табличка, что во дворе находится злая собака, – рассказал депутат. – Если это допустимо, то можно приложить видео- или фотодокумент, а также свидетельские показания»

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