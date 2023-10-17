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общество

В Новосибирске тысячи прихожан устроили давку в Вознесенском соборе – что там сейчас происходит

Фото: «МК в Новосибирске»

Тысячи новосибирцев собрались днем 17 октября в главном соборе Новосибирска, чтобы поклониться одной из самых чудотворных святынь в мире.

Сегодня, 17 октября, в главном соборе Новосибирска собрались тысячи верующих, чтобы поклониться копии Годеновского креста, одного из самых известных чудотворных крестов в мире. Крестный ход, организованный в честь 600-летия явления святыни, начался в начале сентября и охватил 27 городов России и Белоруссии. Об этом пишет «МК в Новосибирске».

Фото В Новосибирске тысячи прихожан устроили давку в Вознесенском соборе – что там сейчас происходит 2

После часового молебна и акафиста, посвященных кресту, храм наполнился настолько, что стало душно, несмотря на открытые двери. Многие верующие пришли в теплой одежде, а женщины даже не снимали головных уборов из уважения к святыне. Когда молебен завершился, верующим предоставили доступ к копии креста, чтобы они могли поклониться. Несмотря на большое количество людей, они старались вести себя вежливо и сдержанно.

Фото В Новосибирске тысячи прихожан устроили давку в Вознесенском соборе – что там сейчас происходит 3Фото В Новосибирске тысячи прихожан устроили давку в Вознесенском соборе – что там сейчас происходит 4

Однако, из-за большой толпы, случилась небольшая давка, в результате которой одна женщина возрастом 55-60 лет потеряла сознание. Другие прихожане и служители собора оперативно помогли ей и вызвали врачей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 50 взрослых елей украсили Юго-Западный жилмассив Новосибирска.

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Игорь Кириченко
Журналист

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