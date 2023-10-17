Магазины сети «Монетка» сменили владельца в Новосибирске

«Лента» приобрела сеть магазинов «Монетка» на Урале и в Сибири.

Продуктовый ритейлер «Лента» приобрела сеть «Монетка», управляющей 2,1 тыс. точек продаж на Урале и в Западной Сибири. Об этом пишет Коммерсантъ.

Покупатели планируют сохранить бренд «Монетки» для дальнейшей работы сети. Большинство точек расположены на Урале и в Западной Сибири, а средняя площадь одного магазина составляет 290 квадратных метров. В рамках сделки также были приобретены пять распределительных центров общей площадью 116 тыс. квадратных метров и парк грузовых автомобилей.

В 2022 году выручка материнской компании «Монетки» составила 177,8 млрд рублей, что на 29% больше, чем в предыдущем году. В первой половине 2023 года выручка продолжила расти, увеличившись на 16,8%, а сопоставимые продажи — на 8,7%. Стоимость сделки не разглашается, а для ее осуществления были использованы собственные средства «Ленты» и заемное финансирование.



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