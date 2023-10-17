Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступит на выставке-форуме в Новосибирске

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко примет участие в международной выставке-форуме «Здравоохранение в Сибири-2023», которая будет проходить в Новосибирске.

В Новосибирске будет проходить выставка-форум «Здравоохранение в Сибири-2023», в которой примет участие Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Как сообщается на сайте мероприятия, Мурашко выступит с приветственным словом и докладом.

Выставка-форум будет проходить с 17 по 20 октября. Министр выступит 17 октября на пленарном заседании, которое будет посвящено снижению смертности лиц трудоспособного возраста в Сибири и резервах достижения ожидаемой продолжительности жизни.

На мероприятие также выступят: врио руководителя Минздрава Новосибирской области Константин Хальзов, министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и ответственный за здравоохранение в Иркутской области Алексей Шелехов.

Напомним, что Министр обороны РФ Шойгу прилетал в Новосибирск для проверки госзаказа.