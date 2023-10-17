Мужчине из Новосибирска ампутировали руку на собственной свадьбе

Житель Новосибирска Руслан Мамбетов рассказал о своей потере руки во время свадьбы. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Руслан Мамбетов признался, что начал употреблять наркотики в юном возрасте. Со временем он стал зависимым от героина. Он скрывал свою зависимость. Однако в один момент во время свадьбы произошел инцидент, в результате которого он потерял руку.

После ампутации руки, Мамбетов не смог преодолеть зависимость от наркотиков, несмотря на несколько попыток. Однако решающим моментом стало обращение в фонд реабилитации зависимых людей «Возрождение». Поддержка и помощь, полученные в фонде, позволили ему справиться с зависимостью.

В настоящее время Руслан Мамбетов работает в строительной фирме, обеспечивает свою семью и готовится стать отцом во второй раз.

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