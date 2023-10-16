В Новосибирске виновников пожара с погибшими китайцами отправили в колонию

Новосибирский областной суд изменил вид наказания предпринимателям из Искитимского района, на обувной фабрике которых заживо сгорели 10 граждан Китая и Таджикистана.

Страшный пожар на обувной фабрике в поселке Чернореченский Искитимского района произошёл 4 января 2018 года. Подсобные помещения, в которых спали иностранные рабочие, загорелись под утро.

В результате от угарного газа задохнулись 10 человек – всё это жители Китая и Таджикистана. В 2022 году Искитимский районный суд поставил точку в этом деле: предприниматели Андрей и Василий Мамедовы, а также работавший с ними Александр Меновщиков получили условные сроки.

«В. Мамедов по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ему назначено наказание 2 года условно с испытательным сроком 2 года, — сообщали в Искитимском районном суде. — А. Мамедов и А. Меновщиков по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), им назначено наказание 3 года условно с испытательным сроком 3 года».

Однако прокуратура обжаловала это решение – апелляционную жалобу в Новосибирском областном суде рассмотрели на прошлой неделе.

«Постановлением апелляционной инстанции Новосибирского областного суда от 11 октября 2023 года приговор районного суда изменен. Мамедовым и Меновщикову назначены реальные сроки наказания, которые они будут отбывать в колонии-поселении»,

-сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

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