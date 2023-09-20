«Мы, конечно, рады!»: как виновники взрыва на АГЗС в Новосибирске отделались условными сроками

В Октябрьском районном суде Новосибирска сегодня, 20 сентября, поставили точку в деле о взрыве АГЗС с 87 потерпевшими: ЧП, которое могло закончиться масштабными разрушениями, вылилось для владельцев газовой заправочной станции условными сроками. Корреспондент Сиб.фм узнал причину столь мягких приговоров.

Взрыв на Гусинобродском шоссе в Новосибирске прогремел 14 июня 2021 года. Жители ближайших домов до сих пор вздрагивают, вспоминая огненный столб дыма, который вознёсся над МЖК.

Прогнозы были страшными, и уже через 10 минут на месте работали несколько пожарных расчётов. Людей с оцепленной территории спасатели эвакуировали, опасаясь мощного взрыва, ведь горела цистерна в зоне нахождения опасного объекта – АГЗС.

Спасатели МЧС блестяще справились с поставленной задачей: они отсекли источник огня от взрывоопасных объектов и потушили горящие цистерны. Позже пожарных наградит губернатор Андрей Травников, но проливка АГЗС продолжалась и на следующий день.

87 пострадавших, но могло быть больше

Многие жители стоящих вдоль Гусинобродского шоссе многоэтажек считают, что родились в рубашке. В летний день семьи с детьми были дома, окна распахивались настежь. Николай до сих пор с содроганием вспоминает этот день.

«Мы сидели, пили чай, такой мощный хлопок... Я думал, ядерная война началась: подходим к окну, а лицо как будто огнём обжигает»,

- говорит мужчина.

Как позже установят специалисты Ростехнадзора, серьёзных последствий удалось избежать, потому что жилые дома находились от очага на некотором отдалении – на другой стороне Гусинобродского шоссе.

Вместе со спасателями в этот же день на месте работали следователи СКР. По горячим следам был задержан 37-летний инженер газовой АЗС и 57-летний директор станции. Также к следующему дню после ЧП стало понятно, что оно произошло при разгрузке цистерны с сжиженным газом. Руководство же АГЗС «не приняло должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа».

17 человек попали в больницы с ожогами, но, к счастью, они не были смертельными или особо тяжкими. Самым умилительным в те дни стало спасение бездомного пса Беляшика, который жил около заправки и сильно обгорел. Все жители МЖК переводили деньги на его операцию, но он вскоре умер.

Всего следователи насчитали 87 пострадавших: у предпринимателя по соседству, например, было повреждено оборудование на 1 миллион рублей, в квартирах соседних многоэтажек многим пришлось делать ремонты...

СИЗО и двухлетний процесс

Первым под стражу был заключён бизнесмен, директор сети газовых заправок «Еврогаз» Роман Гармидер. Через 2 дня Центральный районный суд отправил его на время следствия в СИЗО.

В этот же день меру пресечения избрали инженеру АГЗС Геннадию Киселю: его оставили под домашним арестом. Позже, уже ближе к августу, выяснилось, что в СИЗО был помещён и директор управляющей компании «Экогаз», зарегистрированной по адресу взорвавшейся АГЗС, Алексей Савлук.

Параллельно с громкими арестами в Новосибирске идут массовые проверки на газовых АЗС. За лето прокуроры выявляют сотню нарушений при хранении и продаже сжиженного газа.

Ровно через год, в 2022 году, до Октябрьского районного суда доходит уголовное дело «газовой троицы»: Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя обвиняют в нарушении требований к безопасности на опасных объектах, незаконном предпринимательстве и оказании услуг, не отвечающих требования безопасности. К тому времени фигуранты находятся уже не под стражей.

Кому и сколько остались должны?

Суд рассматривал дело «газовщиков» более года. Только официально потерпевшими признаны более 50 человек. У семерых выявлен тяжкий вред здоровью. Также следователи успели подсчитать, сколько предприниматели сумели заработать на своём нелегальном бизнесе.

«Незаконная эксплуатация обвиняемыми опасного производственного объекта на протяжении 5 лет позволила извлечь доход на сумму более 102 миллионов рублей»,

- говорится в материалах дела.

Обвинительное заключение утверждала Генеральная прокуратура РФ. На прошлой неделе гособвинители озвучили сроки, на которые требовали наказать обвиняемых по статье 171, статье 217 и статье 238 УК РФ.

«Государственный обвинитель потребовал от суда назначить всем подсудимым лишение свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, причем на 4 года для Гармидера и Савлука, и на 3 года для Киселя», — рассказали в суде.

Сегодня, 20 сентября, в 8.30 судья начала оглашать приговор. Это произошло быстро, так, что фигуранты не сразу и поверили своему счастью.

«Обвиняемые признаны виновными в незаконном предпринимательстве, нарушении требований промышленной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 до 3,5 лет», — рассказала старший помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Жанна Леонова.

Больше всех получили организаторы нелегального бизнеса Роман Гармидер и Алексей Савлук – по 3,5 года условно. Инженеру Геннадию Киселю дали 3 года. Также последнему и директору АГЗС за незаконное предпринимательство было назначено наказание в виде штрафа по 200 000 рублей, от которого они освобождены в связи с истечением срока давности.

Роман Гармидер радостную улыбку не скрывал, но ответил коротко: «Мы рады, не то слово!»

Свою позицию решил обозначить только адвокат инженера Геннадия Киселя. Защита также считает, что процесс закончился благополучно для их подзащитных, которые к концу процесс признали свою вину.

«Если бы я говорил, что мой подзащитный недоволен приговором, я б был с вами неоткровенен. Однако суть не в приговоре, а в выводах, которые он сделал, занимаясь опасной деятельностью на временно вверенном ему поприще. Такие правила, к сожалению, прописаны не на бумаге, а прописаны кровью»,

- заключил адвокат Киселя Александр Козин.

Впрочем, правозащитник считает, что грубых нарушений в деятельности АГЗС выявлено не было, всё произошло из-за форс-мажора. Пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать приговор, но гражданские иски от потерпевших будут рассматривать уже в гражданском судопроизводстве.