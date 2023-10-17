Названа дата предварительного голосования новосибирской «ЕР» на довыборах в горсовет

Предварительное голосование «Единой России» на довыборах в Совет депутатов Новосибирска назначили на 19 октября. Процедура пройдёт по четвёртой модели, когда голосуют избиратели, ранее включённые оргкомитетом в список. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Для участия в предварительном голосовании зарегистрировались восемь человек: четыре кандидата по одномандатному избирательному округу №40 — Анастасия Андронова (депутат Заксобрания Новосибирской области), Николай Москаленко (руководитель ИП), Руслан Назаров (ИП), Теймур Сафаров (студент), и четыре кандидата по одномандатному избирательному округу №49 — Александр Быковский (замруководителя фонда «К Победе вместе»), Алексей Никитин (помощник депутата горсовета Новосибирска), Кирилл Ромащенко (студент), Сергей Соколов (безработный).

Заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Юлия Швец подчеркнула, что партия применяет открытую процедуру предварительного голосования и организует отбор кандидатов на выборы разного уровня.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене запрета ядерных испытаний.