Новосибирск попал лидеры по количеству вьетнамских кафе и ресторанов

В Новосибирске работают 33 заведения общепита, в которых подают блюда вьетнамской кухни.

Новосибирск стал одним из лидеров в России по количеству вьетнамских кафе. В городе насчитывается 33 точки общепита, предлагающих блюда вьетнамской кухни. Это позволяет Новосибирску конкурировать с другими крупными городами страны, пишет НГС.

Например, в Санкт-Петербурге, с его населением в 7 миллионов человек, указано всего 60 вьетнамских кафе. Популярность вьетнамской кухни среди новосибирцев объясняется ее доступностью и пригодностью для повседневного потребления.

Большинство необходимых продуктов для приготовления блюд можно легко найти на местных рынках, что снижает необходимость в долгой доставке. Импорт ограничивается лишь специями и соусами.

Напомним, под Новосибирском владельцу «Суши Хаус» ограничат свободу за отравление 74 посетителей.