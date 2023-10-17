Обвиняемую в коррупции экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок этапируют на Алтай

Решение принято 8-м кассационным судом города Кемерово.

Уголовное дело бывшего первого заместителя прокурора Новосибирской области Любви Кузьменок, обвиняемой во взяточничестве, рассмотрят в Ленинском райсуде Барнаула. Решение о пересмотре дела приняли 8-м кассационным судом в Кемерово. Срок заключения Любви Кузьменок продлили до 2 апреля 2024 года.

Источник, знакомый с ситуацией сообщил, что обвиняемую планируют этапировать в Алтайский край. Любовь Кузьменок ранее объявляли в международный розыск. Вскоре она сама приехала в Москву.

Параллельно с этим делом, в Ленинском райсуде Барнаула также рассматривается дело экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева. Его обвиняют во взятке около 11 миллионов рублей за покровительство бизнесмену Олегу Яровому. Бизнесмен утверждает, что эти средства использовали для лечения родственницы прокурора и покупку вещей для охоты. В свою очередь, Фалилеев отрицает свою вину, называя слова Ярового ложными.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Кузбассе новорожденного мальчика назвали женским именем Алиса.