В Кузбассе новорожденного мальчика назвали женским именем Алиса

В Кемеровской области зарегистрировали топ самых необычных имен, которыми кузбассовцы называют своих детей.

В Кузбассе, по данным информационно-аналитического портала «Реестр ЗАГС», ведомство опубликовало список редких имен, которые местные жители выбрали для детей.

Мальчик Алиса был зарегистрирован в Кемеровской области 15 октября 2023 года. Также вошло еще четыре необычных мужских имени: Махмуд, Мухаммадюнус, Ермак и Айхан.

Новорожденных девочек в этот день родители из Кузбасса тоже назвали редкими именами: Лина, Зулайхо, Эмми, Ариэль и Гоар.

Напомним, что в Кузбассе провели акцию в поддержку незрячих и слабовидящих людей. Акцию приурочили к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября.