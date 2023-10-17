В Кузбассе провели акцию в поддержу незрячих и слабовидящих людей

Акцию приурочили к Международному дню белой трости, который ежегодно отмечается 15 октября.

В Кузбассе воспитанники новокузнецкой спецшколы №106 для слепых и слабовидящих детей совместно с инспекторами ГИБДД провели социальную акцию, приуроченную к Международному дню белой трости, чтобы напомнить горожанам о беззащитности таких граждан. Об этом сообщает Сибдепо.

«В нашем обществе есть такая категория участников дорожного движения как слабовидящие и незрячие пешеходы. Водителям надо быть особо аккуратными с такой категорией пешеходов. На дороге их легко узнать по наличию белой трости и собаки-поводыря. Водителям необходимо помнить о правилах дорожного движения и о пункте, который разрешает таким участникам дорожного движения пересечение проезжей части в любом месте», — напомнил инспектор безопасности дорожного движения УМВД РФ по Новокузнецку Александр Швайка.

Еще одна участница акции — Татьяна Квинт. Она работает тьютором в спецшколе для слепых и слабовидящих детей. Женщина обратилась к мэрии с просьбой обратить внимание на пешеходные переходы рядом со школой. В частности, на светофоры, которые помогают незрячим ориентироваться не только в пространстве, но и во времени.

«Каждый день по маршруту до школы и обратно мы пересекаем дорогу в районе остановки «СибГИУ». Здесь обыкновенный звуковой сигнал светофора. И мы хотели бы обратиться к администрации города Новокузнецка: помогите установить в данном районе на этой остановке озвучиваемый светофор, как на проспекте Октябрьском. Это бы очень помогло нашим обучающимся», — объяснила Татьяна.

В свою очередь местная жительница Ирина Маляш рассказала, что она и ее собака-поводырь Триша регулярно участвуют в социальных акциях, посвященных проблемам незрячих. Женщина уверена, что помочь человеку с белой тростью способен каждый.

«Если незрячий человек идет один, то вы тогда подходите к нему слева, то есть не с той стороны, где трость. Если человек с собакой, тогда вы подходите справа и, слегка касаясь плеча или предплечья, вы можете спросить, нужна ли человеку помощь. Бывает такое, что светофоры не озвучиваются, и тогда можно подсказать, какой свет горит», — рассказала она.

Напомним, в Забайкалье незрячий врач помогает детям быть здоровыми.