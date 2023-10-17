Певица Диана Арбенина высказалась об отмене своего концерта в Новосибирске

Артистка заявила о желании продолжать выступления в России.

Диана Арбенина высказалась о ситуации с отменой своего предстоящего концерта в Новосибирске. Жители города призывают отметить этот концерт так же, как это было сделано в других российских городах. Певицу обвиняют в открытой поддержке ВСУ. В ответ на эти обвинения, Диана высказалась в своем телеграмм-канале.

Она заявила, что не будет комментировать отмену своих концертов и призвала прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг». Она также добавила, что будет продолжать давать концерты, пока она сама захочет петь.

Планировалось, что концерт группы «Ночные снайперы» состоится 22 октября в «Локомотив-Арене» в Новосибирске. Официальной информации об отмене пока не поступало. Большинство билетов уже были проданы.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал, что жители Новосибирска требуют отменить концерт Дианы Арбениной.