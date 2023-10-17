По дороге из Ростова в Новосибирск пропал 41-летний мужчина

По дороге из донской столицы в Новосибирск пропал 41-летний мужчина. Станислав Булатов перестал выходить на связь с близкими с 3 октября.

Уже более двух недель родственники не могут найти мужчину, который направлялся из Ростова в город Новосибирск. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Сейчас волонтеры активно распространяют ориентировки пропавшего через социальные сети: рост Станислава составляет около 180 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серый цвет глаз. Последний раз его видели в черной куртке и белой кепке, а в руке был замечен черный пакет.

Если вы видели Станислава на территории Ростовской области или знаете о его местонахождении, позвоните: 112 или 8 (800) 700-54-52.

Напомним, что в Новосибирском районе родственники разыскивают 41-летнего мужчину, который исчез сразу на следующий день после инцидента со своим знакомым. Он ушел из дома №8 по улице Юбилейная, с тех пор о местонахождении мужчины ничего не известно.