Под Новосибирском 17-летний подросток насмерть сбил пешехода на мотоцикле

В Новосибирской области подросток без прав сбил пешехода.
В Искитимском районе Новосибирской области 17-летний подросток насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, несовершеннолетний, не имея права управления мотоциклом RACER, двигался в сторону деревни Бердь, однако совершил наезд на пешехода и вылетел в кювет.
Пешеход скончался от полученных травм, а подросток получил различные травмы.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Все обстоятельства уточняются.
Как ранее писал Сиб.фм, в Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.