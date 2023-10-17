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общество проиcшествия

Под Новосибирском 17-летний подросток насмерть сбил пешехода на мотоцикле

Фото: Госавтоинспекция НСО

В Новосибирской области подросток без прав сбил пешехода.

В Искитимском районе Новосибирской области 17-летний подросток насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, несовершеннолетний, не имея права управления мотоциклом RACER, двигался в сторону деревни Бердь, однако совершил наезд на пешехода и вылетел в кювет.

Пешеход скончался от полученных травм, а подросток получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку. Все обстоятельства уточняются.

Как ранее писал Сиб.фм, в Калининском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП.

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Дамир Трубников

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