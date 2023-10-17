Появилось видео ДТП, в котором погиб 30-летний мотоциклист из Новосибирска

В социальной сети «ВКонтакте» опубликовали запись с камер наблюдения, на которой виден момент смертельного ДТП на Богдана Хмельницкого в Новосибирске.

Опубликовали видео с камер наблюдения, где произошло смертельное столкновение мотоцикла Sharmax с внедорожником KIA Sportage. Мотоциклист погиб на месте происшествия.



«Судя по кадрам с камеры наблюдения, водитель на кроссовере Kia Sportage поворачивал налево, когда для несущегося на большой скорости байкера горел уже запрещающий сигнал светофора», — описывается ролик, размещённый в паблике «АСТ-54».



Напомним, что под Новосибирском 17-летний подросток насмерть сбил пешехода на мотоцикле. Несовершеннолетний, не имея права управления мотоциклом RACER, двигался в сторону деревни Бердь, однако совершил наезд на пешехода и вылетел в кювет.