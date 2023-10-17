Появилось видео после смертельного ДТП с участием мотоциклиста в Новосибирске

В Новосибирске 30-летний мотоциклист погиб в ДТП.

В Новосибирске произошло смертельное ДТП на пересечении улиц 25 лет Октября и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

По данным ведомства, 16 октября 30-летний мотоциклист, не имея права управления транспортным средство, на байке SHARMAX, предварительно, проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со встречным автомобилем Kia. В Результате ДТП байкер погиб на месте.

По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства уточняются.

Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском 17-летний подросток насмерть сбил пешехода на мотоцикле.