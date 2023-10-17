Привязал тело к машине: сибиряк утонул на Алтае – подробности жуткой смерти

В Республике Алтай 56-летний мужчина попытался спасти вещи, привязав себя веревкой к автомобилю.

В Республике Алтай 56-летний привязал себя веревкой к автомобилю, чтобы спасти вещи, однако не справился с течением и утонул. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, 11 октября мужчина выехал на своем автомобиле «УАЗ» из села Джазатор на животноводческую стоянку. При переезде через реку, автомобиль заглох. Он попытался спасти находившиеся в машине вещи, привязав себя веревкой. Часть вещей ему удалось перенести, но в дальнейшем не справился с сильным течением холодной реки и ушел под воду.

Спустя два дня его тело обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей. По предварительным данным, смерть мужчины наступила от переохлаждения. Ведомство начало проверку по факту случившегося.



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