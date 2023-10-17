Прокуратура и полиция проверяют школу под Новосибирском из-за буллинга

Прокуратурой Новосибирского района будет организована проверка о буллинге в Кудряшовской школе.

После публикации Сиб.фм о том, что в школе посёлка Кудряшовский семиклассник терроризирует сверстников, а одному из учащихся нанёс черепно-мозговую травму, прокуратура Новосибирского района назначила проверку о буллинге в школе.

«Прокуратура проверит соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений и охране здоровья обучающихся образовательного учреждения, организацию проведения профилактической работы, реализацию программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, даст оценку принимаемых образовательным учреждением мер по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в школе», — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Сейчас по факту получения травмы несовершеннолетним проводится уголовно-процессуальная проверка МО МВД «Новосибирский».

Напомним, ученица этой школы напала на свою подругу в лесном массиве и жестко изрезала её канцелярским ножом.