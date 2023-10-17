Рекордный дефицит зафиксировали на новосибирском рынке труда

Дефицит на рынке труда в Новосибирске в сентябре достиг исторически высоких отметок. Об этом сообщила директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

В августе и сентябре соотношение резюме к вакансиям составило 3 к 1, в то время как нормальным показателем является соотношение 4-7,9 резюме на вакансию. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-рекрутингового агентства hh.ru.

По словам Екатерины Дягтеревой, основная причина нехватки персонала связана с выходом на рынок труда немногочисленного поколения 1990-х годов и уход многочисленного поколения 1960-х. Также причиной кадрового дефицита является увеличение спроса на персонал со стороны восстанавливающегося бизнеса.

В России индекс конкуренции на рынке труда составил 3,3 резюме на вакансию, в Сибирском федеральном округе — 2,9. Самый большой дефицит кадров был отмечен в Кузбассе (2,4 резюме) и Алтайском крае (2,7 резюме).

Как сообщают в hh.ru, в Новосибирской области больше всего не хватает автослесарей (1,5 резюме на вакансию).

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске цены на зимние шины и шиномонтаж увеличились на 10%. Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена одной зимней шины в настоящее время составляет 5 244 рубля.