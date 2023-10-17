В Новосибирске за два месяца подорожали зимние шины.

В Новосибирске цены на зимние шины и шиномонтаж увеличились на 10% за последние два месяца. Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Повышение цен происходит ежегодно перед наступлением зимнего сезона и достигает своего пика в дни первого снегопада, однако участники рынка отмечают, что в этом году цены выросли не так значительно, как в прошлом.

Представитель одного из федеральных автомагазинов отметил, что в 2022 году цены на зимнюю резину увеличились на 30-40%, в зависимости от марки. Сейчас, ситуация более стабильная.

«На нас давит инфляция: поставщики пересматривают прайсы, растут платежи. Поэтому и шиномонтаж этой осенью тоже подорожал. Рост такой же – около 10%», — отметил он.

Шины европейских и японских брендов уже почти закончились. Предпочтение отечественным производителям отдали Nokia, а также на рынок поступило много китайских брендов.

«Качество их шин пока не сравнимо с известными марками, но они стоят дешевле», — подчеркнул менеджер шинного центра Колесо.ру Дмитрий Боровиков.

Согласно данным Новосибирскстата, средняя цена одной зимней шины в настоящее время составляет 5 244 рубля.



Напомним, по данным синоптика, первый снег в Новосибирске выпадет в конце октября.