Русская церковь раскритиковала новую тысячную банкноту из-за изображения храма без креста

Русская православная церковь выразила возмущение из-за изображения на новой 1000-купюре отсутствия креста на храме.

Ранее Банк России на презентации показал новые банкноты в 1 тысячу и 5 тысяч рублей. Их сделали в стиле, который ранее использовали в банкнотах номиналом 100, 200 и 2 тысячи рублей.

Банкноту в 1 тысячу рублей посвятили Приволжскому федеральному округу. На лицевой части купюры показаны достопримечательности Нижнего Новгорода. На обратной стороне показали реку Волгу и Жигулевские горы. Это достопримечательности Казани и Уфы.

В РПЦ отметили, что на бывшей дворцовой церкви, где располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, отсутствует крест на куполе, а на соседней башне Сююмбике расположен полумесяц.

«Полагаю, что к отбору изображений на купюрах следует подходить более тщательно. Чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть. Да и просто не должно быть», — заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем телеграм-канале.

При этом на православном храме и в реальной жизни отсутствует крест, но в РЦП считают, что при создании купюры надо было посоветоваться в Церковью, что именно нанести на банкноту.