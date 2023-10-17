Сибирячка погибла в плену палестинских боевиков

Жительница Иркутска умерла в плену палестинских боевиков.

12 октября израильские солдаты нашли изуродованное тело Виктории из Иркутска. Она погибла в плену палестинских боевиков. Об этом сообщили в Babr Mash.

После окончания школы Виктория переехала в Израиль вместе с мамой и младшей сестрой. Там она пошла в армию.

Девушка решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova в пустыне на юге Израиля. С ней был её молодой человек. Тогда на них напало ХАМАС.

Пара сбежала и спряталась в здании, фотографию девушка отправила друзьям. Это фото стало последним в их жизни.

Бойцы обставляли здание и взяли в плен всех выживших. Неделю девушку считали пропавшей без вести. Уже 12 октября её и тело парня нашли израильские солдаты. Пострадавших получилось опознать только по татуировка.

Близкие девушки собирают деньги в помощь её сестре и матери.

Напомним, что Сиб.фм собрал последнюю информацию на 17 октября о войне в Израиле.